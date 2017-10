Pismo iz Avstralije pobilo kmetico Mileno

Tekmovalka v letošnji Kmetiji Milena je že večkrat dokazala, da je zelo čustvena ženska, ki pogosto potoči solze. Jokala je, ko je šov zapustil Jan, zdaj pa je solze točila tudi, ko je iz daljne Avstralije prispelo pismo.

V dobro voljo je ni spravilo niti praznovanje Mirelinega rojstnega dne. »Meni je zdaj težko. Da praznuješ rojstni dan brez svojih domačih, je težko,« je dejala Milena preden je prejela pismo. »Imam hčerko v Avstraliji in zelo pogrešam stik z njo. Nino in ostale sem prosila, naj me ne sprašujejo o mojih domačih, ker mi je preveč hudo. Lepo prosim,« je dejala Milena.

Ko se je zvečerilo, je Milena pogledala v nabiralnik in odkrila, da je pismo v njem naslovljeno prav na njo. V njem ji je hči zapisala, naj se drži, naj bo pogumna in naj je ne skrbi, ker je ona dobro. »Hvala ti, otrok moj. Rada te imam.« je dejala v solzah.

Ko so ostali tekmovalci opazili, da je Milena v solzah, jih je zaskrbelo, da jih je doletela kakšna kazen, zato so bili zelo olajšani, ko so videli, da je Milena prejela pismo, ki naj bi ji vlilo nove moči in motivacijo. Milena je še povedala, da se zaveda, da bi moralo pismo imeti nanjo pozitiven učinek, a tega ne občuti. »Ni mi dalo motivacije. Vem, da mi želi vse lepo. Ampak, ne.«