Pijani žirant na velikem finalu talentov? »Malo smo se ga v zaodrju«

Zapisali smo, da sta v šovu Slovenija ima talent srca gledalcev in poslušalcev osvojila člana glasbenega dueta WildArt. Toda že začetek finalne oddaje je skorajda postregel z nezgodo.

Medtem ko so se žiranti Marjetka Vovk, Ana Klašnja, Branko Čakarmiš in Lado Bizovičar, usedali na svoje mesto, je slednji skorajda telebnil po tleh. »No, skoraj,« sta dogajanje izza odra takoj opazila voditelja Domen in Vid Valič.

»Malo smo se ga v zaodrju,« se je nato pošalil Lado v svojem slogu in se strinjal, da je najbrž za to kriva voda.