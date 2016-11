Pijani Matic razlagal, kako ga je naskočila, kmetje po vrnitvi šokirani

Resničnostni šov Kmetijia: Nov začetek zapušča Božo. Čeprav je upal, da se bo njegov nasprotnik Matjaž držal dogovora in izbral dvoboj moči ali spretnosti, pa ta ni hotel tvegati in se je odločil za preizkus znanja. Božo pričakovano ni imel niti najmanjših možnosti in Matjaž ga je odpihnil s 5 : 0. Božo je Matjažu njegovo izbiro zameril in napovedal, da mu bo po koncu šova povedal svoje!?

Po dvoboju pa je tekmovalce čakal pravi šok. Na posestvu praktično nič ni bilo več na svojem mestu. Nekaterih se je zato lotila prava panika. Začela so se tudi ugibanja, ali je to naznanilo novega obdobja na posestvu ali so bodo končno spet morali združiti v eno družino. Na drugi strani pa je bila Zara čisto navdušena nad zmedo na posestvu, saj meni, da so si to pravzaprav tudi zaslužili.

Pijani Matic razlagal, kako ga je naskočila!

So pa pred izločilnim dvobojem tekmovalci razglabljali tudi o skrbi za živali. Matic je ob tem voditeljici Jasno Kuljaj povedal anekdoto o tem, kako je bil naskočen. Jasna je namreč tekmovalce med drugim vprašala, ali je mogoče problem tudi to, da se nekateri tekmovalci živali na posestvu bojijo. Tine je priznal, da nekaj tekmovalcem v družbi živali res ni preveč udobno, da pa zato drugi opravijo zahtevana opravila.

Nato se je oglasil še Matic, ki je nekoliko opit začel razlagati: »Sam sem okoli živali postal nekoliko previdnejši, potem ko me je krava Karla naskočila. Srečen sem, da sem sploh ostal živ.«

Jasna je takoj opazila, da je Matic nekoliko bolj sproščen in zgovoren kot po navadi, zato ga je vprašala, ali je slučajno pred areno kaj spil. Ta je zelo neprepričljivo zatrdil, da ni ...