Pici in Pero sta jo spet zakuhala, to pravi policija

PIRNIČE – Ljubljančana Pici in Pero, Aleksandar Repić in Pero Martić, sta na družabnih omrežjih zaslovela zaradi svojih norih potegavščin, zadnja med njimi pa je bila vlom v »diskoteko smrti« Lipa v Pirničah. Dogodek so njuni oboževalci lahko spremljali v živo, 'zabava' pa se je kmalu končala s prihodom policistov.

Z vprašanji o dogodku smo se obrnili na ljubljansko policijsko postajo, kjer so pojasnili okoliščine. »Policisti Policijske uprave Ljubljana so bili nekaj pred 22. uro obveščeni, da naj bi prišlo do vloma v gostinski objekt v Pirničah ter da se zadeva predvaja prek družbenega omrežja Facebook. Na kraju so posredovali policisti, ki so zbranimi obvestili ugotovili, da ne gre za vlom v objekt, temveč za promocijo lokala, ki sta jo izvedla 24-in 25-letni Ljubljančan.«

Aleksandar in Pero sta s policisti posnela tudi selfi in spodaj pripisala: »Gata, gata, imamo jih, ujeli smo Picija in Perota. Upam, da ste uživali, midva pa ne bova več po tej sliki.«