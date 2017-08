Pevka zgrožena, ujete golobe bi izstradali, nato pa odstranili

V roke Urške Majdič, priljubljene pevke in radijske moderatorke, je prišel dopis, ki ga kot velika ljubiteljica živali nikakor ni mogla ignorirati. Urška je prepričana, da gre za razžalitev življenja samega, in nikakor ne more dojeti, kako čustveno otopela postaja naša družba. Dopuščanje takšnih ravnanj, kot je namerno stradanje živali, po njenem vodi k vse večji toleranci nasilja.

Ker si želi, da bi se stvar z ujetimi golobi rešila na drugačen način, je na svojem facebooku objavila dopis, v katerem predlagajo, da golobe, ki so po namestitvi zaščitne mreže ostali v notranjem delu stanovanjske stavbe, izstradajo in dehidrirajo. »Zaradi pomanjkanja hrane bodo obnemogli, nakar jih bomo fizično odstranili. Vsled navedenega prosimo tudi, da golobom ne nastavljate hrane kljub hrupu, ki ga bodo povzročali,« so še zapisali.