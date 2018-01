Peter Prevc in njegova Mina: otrok bo odlična motivacija

Nekaj slabih rezultatov še ni razlog, da bi izgubili vero v naše vrhunske skakalce. Treba jim je verjeti, da bodo lahko nato tudi sami vzpostavili zaupanje vase. Prevci še zdaleč niso rekli zadnje besede in bodo pokazali pravi obraz v prihajajočih sezonah. Njihove zmage nas bodo še naprej razveseljevale, kajti oni se v resnici razdajajo za vso Slovenijo in trije bratje so kot simbolika očeta, sina in svetega duha. Dolžni so priti na piedestal, zato nikar obupavati! Odlična brca v zadnjo plat in odskočna deska za nove podvige bi Petru predstavljal naraščaj, saj bi ga to najbolj spodbudilo, da najde stik s sabo. Otrok bo odlična motivacija za našega orla in kot velik družinski človek s svojo Mino že pridno dela na tem.

