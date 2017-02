Peter Poles se mora pudrati in mazati

Priljubljeni voditelj Peter Poles se je najedel zarečenega kruha. »Moj brat je plesal latinskoameriške plese. Na njihovih žurih sem se tudi jaz razživel, takrat so me potem vabili, da se jim pridružim tudi jaz, a sem rekel, da ne, ker se plesalci morajo pudrati in mazati, tega pa jaz nikoli ne bom počel. In evo, kaj delam zdaj?«

Peter Poles bo skupaj s Taro Zupančič vodil novi plesni šov Zvezde plešejo, ki kmalu prihaja na male zaslone.