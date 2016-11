Peter Poles in Aleš Bravničar: kot jajce jajcu

Pravijo, da imamo vsi nekje na svetu svojega dvojnika. Čeprav se Peter Poles in fotograf Aleš Bravničar poznata že dlje, sta pred kratkim ugotovila, da sta si dejansko podobna kot brata. »Ta fotografija se je morala zgoditi,« je Aleš zapisal pod fotografijo, na kateri s Petrom nasmejana do ušes delata selfie. Ni pa njuna podobnost edina zanimivost te fotografije. Aleš in Peter sta namreč oba privrženca gibanja Movember in se tudi letos oba strinjata, da je november mesec, ko brki zasijejo v vsem svojem razkošju. Njune prijatelje je fotografija spravila v dobro voljo, Peter pa se je v svojem slogu pošalil: »Telefonce, telefonce, v roki, povej …«

