Peter najprej osrečil sebe, zdaj še druge

Voditelj Peter Poles je preživel eno najbolj razburljivih poletij doslej. Z družino se je namreč preselil v hišo, kar je zahtevalo ogromno dela, četudi je večji del opremljanja prevzela žena Nika. Namesto v dopust so čas, energijo in denar vložili v novi dom, ki predstavlja uresničitev Polesovih najglobljih sanj. Zdaj, ko je pomirjen in brezskrben, so na vrsti tisti posamezniki, ki so med 10.000 prijavami prišli na vrsto, da jim v oddaji Dan najlepših sanj izpolnijo najbolj nore, nevsakdanje in srčne želje. Rdeča nit nove sezone bodo srečanja z daljnimi, morda že izgubljenimi družinskimi člani in prijatelji. Tako bodo še dodatno poskrbeli, da nas preplavijo najgloblja čustva, in tudi Peter bo ob tem potočil kakšno solzo.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«