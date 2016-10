Peter Movrin navdušil bivšo ženo Eddyja Murphyja

Že več let ni nobena skrivnost, da slovenski modni oblikovalec Peter Movrin sodi v sam vrh modne industrije. Oblekel je številne zvezdnice, med njimi Lady Gaga, Pippo Middleton, Beyoncé, Zaho Hadid, deset njegovih kreacij pa smo lahko videli tudi v tretjem delu kultne franšize Igre lakote. Sedaj je očaral še Nicole, igralko in bivšo ženo Eddyja Murphyja. Ta je nad Petrom tako navdušena, da je njegov plašč ponosno pokazala na instagramu, pod objavo pa zapisala, da je neverjeten. »Ko sem ga zagledala, sem si mislila, da ga moram imeti. Obožujem tvoje delo. Čudovit si,« ga je pohvalila, naš modni oblikovalec pa ji je vrnil kompliment in dejal, da je v njegovi kreaciji videti čudovita. Plašč je del omejene kolekcije, ki ga je naredil za prestižni butik Church.

