Peter Mankoč v obleki in bolj fit

Nekdanji plavalec Peter Mankoč si je po koncu kariere in rednih treningov nabral kar 20 odvečnih kilogramov. Danes, ko je tudi že očka leto in pol stare Brine, je precej spremenjen, pravi urejeni poslovnež, ima pa tudi že dvanajst kilogramov manj. »Zaradi službe (vodja marketinga v A-Cosmosu, op. p.) ne morem več hoditi naokoli v trenerki, letos pa sem se zavedel, da tudi meni leta bežijo in jih imam že 38,« je povedal na sprejemu plavalca Petra Johna Stevensa. Meni, da je prav on naš največji plavalni adut in je po njegovem pravi za vrhunske rezultate. Po Petru torej – Peter.

