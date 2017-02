Peter Čeferin: Pri osemdesetih se komaj začne!

»Pri osemdesetih se komaj začne. Takrat se znebiš vseh skrbi, in če si zdrav in skrbiš za kondicijo, je življenje lepo.« Foto: Igor Modic

Pravkar se je vrnil z dopusta, in ko ga obiščem v pisarni v Grosuplju, obudi spomine: »Desetdnevno bivanje v Republiki Sejšeli s 115 otoki in približno 80.000 prebivalci, ki živijo v božjem miru sredi Indijskega oceana, je bilo zame pravi balzam.«

Gospod Čeferin, ki velja za zelo spoštovanega in uglajenega človeka – tudi mene ves čas vika –, živi zelo aktivno. Več kot 50 let dela kot odvetnik, zadnje čase vsako leto napiše eno knjigo, poleg tega pa se ukvarja še z mnogimi drugimi stvarmi. »Zato občasno potrebujem odklop,« pravi. Sicer pa je obiskal že več kot sto držav. »Od nekdaj rad potujem. Potovanja človeka bogatijo. Spoznavam nove dežele in ljudi. Pri tem ugotavljam, da med ljudmi na različnih koncih sveta ni razlik. Vsi imajo podobne težave, podobne radosti, hrepenenja, ljubijo in so ljubljeni.«

