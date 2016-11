Pesmi pisal za druge, zdaj izdal svoj album

Gregor Stermecki spada med najbolj ustvarjalna in prodorna slovenska glasbena peresa. Najsi gre za besedila ali glasbo, videti je, da prav vse, kar zapusti njegovo ustvarjalno polje, pade na plodna tla in se razcveti. Najsi gre za trenutno najbolj znano sodelovanje z njegovo ženo Majo Pihler Stermecki, ki jo bolje poznamo po vzdevku Bilbi, ustvarjanje za Severo Gjurin, skupino Patetico, mariborsko allstar skupino Papir ali za več kot desetletje stara ustvarjanja v dvojcu Libido, povsod je pustil svoj prepoznavni lirični pečat, nevsiljiv, a hkrati nepogrešljiv.



Podaljšano kantavtorstvo



Že lep čas se je šušljalo, da Gregor zbira skladbe in čas za samostojni prvenec, kljub temu pa nas je z izidom plošče Brodolomec dobil nepripravljene. Na vsem lepem je v eter poslal prvi singel Reklame stran, album je bil posnet, oblikovan in pripravljen za med ljudi. Čeprav Gregor ne mara, da se njegova glasba stilsko opredeljuje, nam je med pogovorom vendarle namignil, da jo dojema kot neke vrste podaljšano kantavtorstvo. Temu lahko seveda pritrdimo, a moramo hkrati opozoriti, da se v besedici podaljšano skriva zelo veliko domiselne glasbe, spretnih rešitev, virtuoznosti in tudi všečnosti, za katero je videti, da je Gregorju še posebno naklonjena, a ga nikoli ne obišče na račun kakovosti. »Skladbe so nastajale med pisanjem za druge slovenske izvajalce. Vedno ko dobim kakšno naročilo, nastanejo tudi skladbe, ki so malo bolj 'moje'. V teh letih se jih je nabralo veliko. Na računalniku sem jih skrival v mapo 'novi upi'. Ko sem šel čez vse te skladbe, sem ugotovil, da imajo nekaj skupnega. Napisane so bile v moški obliki in niso zvenele tako slabo iz mojih ust. Enostavno sem začutil, da če jih ne bom posnel zdaj, jih ne bom nikoli. Nanje gledam kot na svoj osebni časovni stroj. Veliko se je zgodilo, vsaka skladba zase je odsev nekega obdobja,« nam je zaupal Gregor, ki je na album Brodolomec uvrstil devet skladb.

