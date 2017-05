Peška dal prednost ženskam: V tretje gre rado

Po dveh sezonah, ko so v finalu tekmovanja MasterChef kraljevali moški, se je po izpadu komedijanta Boštjana Megliča - Peške zgodil zgodovinski preobrat. Prvič se bo namreč za kuharsko krono borila predstavnica nežnejšega spola. Izpadli tekmovalec je priznal, da je bil odhod boleč, po drugi strani pa se mu je prav zavoljo šova začelo vse vrteti le okoli kuhanja. »Kulinarika se je zasidrala v moj DNK in sploh ne znam razmišljati o drugih stvareh kot o sestavinah, receptih in štedilniku,« se nasmehne simpatični Gorenjec. Med gledanjem oddaj je uvidel marsikatero napako in tudi kakšno pikro izjavo sotekmovalcev, predvsem pa se je naučil, da mu ženske ne bodo ukazovale in ga spravljale ob živce. »Malo grenkega priokusa je ob tem, ko greš tik pod vrhom domov, vendar sem spoznal veliko novih prijateljev in se priučil veščin, s katerimi bom navduševal vse v bližini. Zdaj se pri nas doma še bolj slastno je,« razkrije kavalir, ki je dal prednost ženskam in poskrbel, da bo najmanj ena prišla v veliki finale.

