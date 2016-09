Peklenski Filipini: plemeni se srečujeta s prvimi težavami

Plemeni Sambal in Tala sta preživeli prvo noč na Filipinih, ki pa se niso izkazali za res rajske. Nezadovoljni so bili predvsem člani skupine Tala, ki so ostali brez bivaka in so morali noč preživeti pod milim nebom.

Nalogo so namreč zaupali Celjanu Sandiju, ki pa izzivu ni bil kos. Ker bivaka ni zgradil, so bili tekmovalci precej nezadovoljni, saj so noč prespali na pesku, Sandi pa se je branil, da ni imel nobene pomoči in je moral delati sam.

V konfliktu pa se je znašla tudi Lidija, ki je ugotovila, da jo spanje v množici močno utesnjuje, zato se je umaknila in s seboj vzela rjuho, ki bi sicer pokrila pet ljudi. Tekmovalci se seveda z njeno odločitvijo niso strinjali in so ji očitali, da ni pokazala timske naravnanosti.