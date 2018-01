Pasti slave: Luka, pazi nase

Zlati biser slovenskega in svetovnega športa bo pred največjo odločitvijo v svoji mladi karieri. Luko Dončića čakata rekordni odkup z bogato odškodnino in neverjetno uspešna kariera. Vendar se bo moral posloviti od svoje adrenalinske odvisnosti od hitre vožnje z avtomobilom. To mu je treba preprečiti, čeprav daje občutek, da ima vse pod nadzorom. V letu 2018 naša Elena na Lukovi glavi vidi krono, ki pa mu lahko hitro pade, če se ne bo še naprej trudil, da bi jo obdržal. Poleg adrenalina je zanj velikanska past slava z vsemi razvadami vred. Potreboval bo ljudi s pravimi nasveti in z ljubečim, nežnim pristopom.

