Partner lepotice s Pop TV tik pred porodom dobil visoko funkcijo pri konkurenci

Nataša in Blaž, lepa in uspešna, bosta kmalu mamica in očka. Foto: Facebook

Direktor Planet Vladan Andjelkovič sporoča: »TV z današnjim dnem mesto glavnega urednika informativnega programa Planet TV prevzema Blaž Jarc.« Jarc, sicer vsem dobro znani voditelj na Planet TV, ki je tja prišel od konkurence, s Pro Plusa, je tudi skorajšnji očka dojenčka, ki ga pričakuje z nekdanjo kolegico s Planet TV, lepotico, ki vodi šport na Pop TV, nekdanjo diamantko Natašo Gavranič.

Andjelkovič je sporočil, da so se poslovili z dosedanjim urednikom Tomažem Perovičem: »Informativni program je vodil dve leti, informativna oddaja Planet Danes pa je v tem času okrepila svoj položaj in postala širše prepoznavna. Tomažu se za vloženo energijo in bogate izkušnje, ki jih je delil s sodelavci, iskreno zahvaljujemo. Mesto glavnega urednika informativnega programa Planet TV z današnjim dnem prevzema Blaž Jarc. Blaž Jarc dobro pozna ustroj in delovanje naše televizije in bo tako lahko učinkovito pomagal pri nadaljnjem razvoju informativnega programa in krepitvi kredibilnosti naših informativnih oddaj.«