Pari s Ksenijo mejijo na pornofilm, dogajalo se je tole

Dogajanje v srbskem resničnostnem šovu Parovi je iz dneva v dan bolj vroče. Tokrat so se tekmovalci razveselili zabave in oddaje, ki so jo ustvarjalci šova predvajali. Tako kot vedno jih je v sredo oddaja Poželi pesmu (Zaželi si pesem, op. p.) razveselila in tekmovalci so peli ter plesali na hite pevke Mire Škorić.

Dobro razpoložen je bil tudi Nikola Strahinjić, ki je pred kratkim osvajal Ksenijo Kranjec, tokrat pa je njegovo pozornost pritegnila ena najbolj zaželenih tekmovalk Aleksandra Subotić.

Tudi tokrat je bila zabava divja, alkohola in glasbe ni manjkalo, Aleksandra pa se je odločila, da za to, da bi se dobro zabavala, ne potrebuje moškega. Z Anamarijo sta se namreč tesno stisnili, se božali in lizali. Verjetno ni treba dodati, da je prizor pritegnil marsikatero moško oko …