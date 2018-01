Pahorjevi piškoti za otroke

Predsednik republike Borut Pahor je tudi letos tik pred božičem nadaljeval tradicijo peke božičnih piškotov pod geslom Otroci za otroke, ki jo je leta 2017 začel z otroki Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana. Tokrat je pekel z otroki, mladostniki in odraslimi varovanci varstveno-delovnega centra Ljubljana CUDV Draga in dobrote ustvarjal za otroke, ki bodo božične praznike preživeli ločeno od staršev. Božično pecivo so dostavili v zavode, mladinske domove, krizne centre za mlade in otroke v azilnem domu v Ljubljani, skupno na kar devet naslovov po vsej Sloveniji in dostavili okrog trideset paketov.

Po peki je predsednik republike obiskal Materinski dom Ljubljana in pripravljeno božično pecivo izročil mamicam in otrokom, za katere je bilo znano, da so letošnji božič preživeli tam. Obljubil je, da bodo akcijo nadaljevali tudi v prihodnje, ti čarobni trenutki namreč vsem polepšajo praznike. Poudaril je, da je to akcija z res lepim sporočilom, saj si vsi otroci zaslužijo, da v prihodnost gledajo z upanjem. »Tisti, ki jim pri tem lahko pomagamo, pa moramo to početi po svojih najboljših močeh,« je še dodal.