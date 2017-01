Pahor med lepotičenjem priznal, da je Barbika

Predsednik republike Borut Pahor zna poskrbeti za pozornost javnosti. Če ne drugega, vsake toliko na družabnih omrežjih objavi fotografijo, ki pri Slovencih vzbudi raznoliko paleto čustev.

Tokrat je na instagramu objavil fotografijo, na kateri se je pridno prepustil rokam maskerke. Ob fotografiji pa piše: »Barbika, a ne baraba.«

Na zapis se je seveda odzvalo veliko uporabnikov spleta. Naj navedemo le nekaj mnenj, ki smo jih zasledili. Eden je tako zapisal: »Najhuje je, da ne vem, ali je to šala ali pa misli smrtno resno.« Drugi pa meni, da na tisoče beguncev zmrzuje, medtem ko se Pahor oblači v barbiko. No, večini je bila njegova poteza vseeno všeč, zato so ga označili za legendo, carja in genialca.

Kaj pa menite vi? Očitno je predsednik republike zdaj tudi javno priznal: vzdevek Barbika ga ne moti, še celo všeč mu je. Na družabnih omrežjih pa je zdaj sprožil trend kovanja besednih zvez, kot so »napudran, a ne pudelj«, »všečen, a ne samovšečen«, »z ženo, a ne ženskar« ...