Pahor bi kar na glavo

Na odprtju največjega trampolinskega parka v Sloveniji pod imenom Woop ni smel manjkati predsednik države Borut Pahor. Ta se je zabaval kot otrok v trgovini z igračami. Nenehno je spraševal, ali lahko skoči na glavo, a so mu člani svetovno priznane akrobatske skupine Dunking Devils to odsvetovali in mu pokazali, kaj bi bilo zanj najbolj varno. V Božičkovem puloverju in kavbojkah je izvajal vragolije, se preizkusil v vlogi Supermana in iz varnostnih razlogov raje pristal na zadnji plati. Vse je vestno dokumentirala njegova ekipa in objavila na razvpitem profilu na instagramu, ki ga je v preteklosti že večkrat spravil v zadrego.

