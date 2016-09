Ota Širca Roš presenetila prijatelje in sodelavce

Čeprav se je Ota Širca Roš, priljubljena voditeljica na največji slovenski komercialni televiziji, v začetku februarja znašla v najtežji, a najlepši življenjski vlogi, ne skriva, da svoje delo izjemno pogreša. Mamica malega Prema kljub številnim materinskim obveznostim ni pozabila na prijatelje in sodelavce, ki se veselijo njene vrnitve. Do takrat bodo morali počakati še nekaj mesecev, a jih je Ota razveselila z obiskom na Poptevejevi Promenadi, na kateri se je pojavila oblečena v oprijeto črno obleko in dokazala, da so lahko ženske po porodu prav tako seksi in zapeljive.

