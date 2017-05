Osvežujoče zlato

Na ekskluzivnem dogodku, kjer so kraljevale ženske, so dobro energijo poleg gostiteljic Savine Atai in Zvezdane Mlakar ter gostij, med njimi je bila podjetnica Iza Login, krojile tudi barve. V nasprotju z mnogo družabnimi priložnostmi, za katere si znani Slovenci in Slovenke še vedno prepogosto nadenejo dolgočasno resna oblačila, so tokrat dvorano Gospodarskega razstavišča napolnili barve, vzorci in zanimive oblačilne kombinacije. Glavna junakinja modnega izbora dogodka Gala zlata ženska je bila zlata, v njej pa so na odru blestele tudi tri omenjene dame.



Duhovnosti posvečen dogodek je bil namenjen odkrivanju načinov, kako povečati svojo moč in sijaj, še polepšati svoje življenje in ga napolniti s tistim, kar potrebujemo in česar si želimo. Poleg pogovorom in predavanjem so obiskovalke in obiskovalci prisluhnili tudi glasbi – med nastopajočimi je bila diva regijskega glasbenega prizorišča Tereza Kesovija.

