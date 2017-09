Osupljivo priznanje Miše Molk

Slovenski javnosti so se že predstavili številni kandidati in kandidatke za predsednika oziroma predsednico Slovenije. Medtem ko so nekateri obrazi presenetili, v boju na videz brez skrbi ostaja Borut Pahor, ki pravzaprav za kampanjo skrbi že ves mandat.



Take in drugačne fotografije na instagramu so ga med zvezde izstrelile tudi zunaj naših meja, tiste, na kateri sloni na ograji in pogreša domovino, pa verjetno nihče ne bo pozabil. Nanjo se je spomnila tudi Miša Molk, ki je v predsednikovem stilu objavila fotografijo in pod njo zapisala: »O novem predsedniku razmišljam.«



Vprašanje je le, ali o predsedniku na splošno ali pa je prepričana, da bo Pahor tudi tokrat postal predsednik in je zato objavila še njegovo fotografijo.