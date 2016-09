Osupla Nika Kljun: Ashton, ubijaš me!

Nika Kljun, ena najuspešnejših slovenskih plesalk, ki že nekaj let živi in dela v ZDA, je spoznala številne zvezdnike ter plesala ob boku največjih imen svetovne glasbene scene, a pohvala, ki jo je že drugič dobila od hollywoodskega igralca Ashtona Kutcherja, je še posebej pretresla njeno srce. Prvič je njeno koreografijo pohvalil pred tedni, zdaj pa je na svojem facebook profilu, na katerem mu sledi več kot 17 milijonov ljudi, delil posnetek, na katerem Nika pleše s svojimi učenci. »Navdušen sem nad temi otroki!« je zapisal očitno očarani zvezdnik, Nika pa ni mogla skriti svoje sreče. »Ashton, ubijaš me! Spet? Hvala ti za te besede in objavo na tvoji strani,« se mu je zahvalila naša plesalka, ki je izjemno ponosna na svoje mlade nadarjene plesalke ter plesalce.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«