Osrečuje me zavest, da delam dobro

Zvezdana Mlakar je gledališka, filmska in televizijska igralka ter voditeljica, ki je širši slovenski javnosti postala znana v zadnjih letih predvsem z vodenjem iskrivih, nekonformističnih pogovornih oddaj, ki jih lahko spremljamo na televiziji. Pravi, da z izbiro sicer vsakdanjih tem, o katerih neradi ali težko govorimo, ne želi provocirati, temveč zgolj spodbujati k razmišljanju in pogovoru. Da s svojim delom vznemirja slovensko javnost, potrjuje tudi nominacija za Slovenko leta, ki jo je presenetila dan pred najinim pogovorom.



Vpliva na ljudi



V življenju ali, bolje rečeno, igralski karieri si je prislužila že precej nagrad, denimo nagrado Severjevega sklada in Borštnikovo nagrado, bila izbrana za igralko leta revije Stop, pred leti pa se je že znašla med nominirankami za Slovenko leta. A vse te časti si je prislužila kot igralka, in čeprav jih zelo ceni, priznava, da je letošnja nominacija nekaj posebnega. »Biti igralka je moje življenje, a vendar kot igralka ne morem tako zelo na široko vplivati na ljudi, kot mi je dano v pogovornih oddajah, v katerih, tako upam, s svojimi gosti odpiram in podiram tabuje,« pravi sogovornica širokega nasmeha in hitrih besed, ki iz svojih gostov, videti je povsem spontano, izvabi tudi najbolj skrite in intimne misli. Zadovoljstva, da je z nominacijo spet v družbi močnih, posebnih žensk, ki so vsaka na svojem področju zaznamovale iztekajoče se leto, ne skriva, prepričana, da je to le potrditev, da dela in razmišlja prav.



Srečali sva se v njeni garderobi v ljubljanski Drami, ki je njen drugi dom že skoraj tri desetletja. Po diplomi na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo jo je služba na povabilo tedanjega direktorja Drame Poldeta Bibiča že čakala, a oder, na katerem se je imela priložnost preizkusiti že kot študentka, je sprva ni premamil. Hotela je stopiti tudi na druge, začutiti drugo občinstvo, začela je v celjskem gledališču, bila nekaj let svobodnjakinja in nazadnje prijadrala nazaj v Dramo, točno trideset let bo prihodnje leto.



Vmes so bili filmi, televizija, igrala je za otroke, pripovedovala pravljice, eksperimentirala v Gledališču Glej, spravljala v smeh v Špas teatru …, vselej v iskanju novih priložnosti in gledalcev, velikih in malih. In tako se je pred leti znašla v vlogi gostje v oddaji Dobro jutro, sprejela izziv osebne preobrazbe pred televizijskim avditorijem, kar je pomenilo začetek odstiranja in reševanja vseh mogočih težav, zagat in skritih misli, ki so del našega vsakdana. Končno je dobila svojih 20 minut v jutranjem programu in nazadnje pogovorno oddajo Zvezdana, s katero privablja pred male zaslone ob sobotnih večerih.



Nagovarjala je ženske, gledajo jo tudi moški



Zdi se, da ima Zvezdanina oddaja na slovensko gledalstvo precejšnji vpliv, čeprav sama pri tem v smehu navrže, da pri njej ni sredinskih poti. Ali jo imamo radi ali je ne maramo, tretje možnosti skoraj ni. Pečat, ki ga je v desetletjih v naš prostor vtisnila kot igralka, povejmo, da se strastjo posveča tako vlogam za odrasle kot otroke, ji je pomagal odpreti vrata tudi v druge medije. Zlasti pa so k temu pripomogla izkustva zrele ženske, ki se spopada s sabo, s staranjem in vsemi dobrimi in slabimi spremembami, ki jih to prinaša s seboj. A kako naj ženski v teh letih uspe v družbi, ki ceni mladost in poveličuje z njo povezano fizično lepoto?



»Veste, včasih so bile starejše ženske s svojimi življenjskimi izkušnjami zelo cenjene, starost je veljala za modrost, a potem se je to nekam izgubilo in je obveljalo, da ko si enkrat v letih, nisi več za nobeno rabo,« pravi Zvezdana, ki je spoznala, da je bila v življenju oziroma v mladosti preveč naivna, zlasti pa negotova vase: »Dvomila sem o svojih igralskih sposobnostih, hlepela po pohvali. Potem sem ugotovila, da je vse odvisno od nas samih. Če hočemo spremeniti svet, moramo začeti pri sebi, prave spremembe se dogajajo počasi in navznoter. Prav tako kot pri gledališki predstavi, kjer ne gre nič čez noč.«



Zato je brez oklevanja pograbila priložnost, da v svojih pogovorih načenja teme, ki vznemirjajo njo samo, in prepričana je, da tudi številne med nami. Približno 60 teh pogovorov se je nabralo v letu in pol, odkar je v studio povabila prvega gosta.

»Biti igralka je moje življenje, a vendar kot igralka ne morem tako zelo na široko vplivati na ljudi, kot mi je dano v pogovornih oddajah.«



Solze in smeh v studiu



Njeni gostje prihajajo z vseh vetrov, nekateri so medijsko izpostavljeni, drugi so ljudje iz sosednje ulice, a vsak prinaša svojo zgodbo in pomembno sporočilo. »Sprva sem se želela približati zlasti ženskam, že v oddaji Dobro jutro, ko smo govorili na primer o staranju, menopavzi, to so reči, s katerimi se prej ali slej srečamo, pa nas nanje nihče zares ne pripravi. Ampak gledajo me tudi moški, kar me zelo veseli, saj so teme univerzalne. Kako sprejemati drugačnost, na primer spolno identiteto, invalidnost, kako se spopadati z izgubo bližnjega, s hudo boleznijo, z bližino smrti, odvisnostjo od drog, hrane, kako zapleteni so lahko družinski odnosi, kako premagovati nesoglasja brez agresije … To so teme tukaj in zdaj, a so še vedno tabuizirane. Moji gostje, ki ne vedo točno, kaj jih pri meni čaka, mi morajo preprosto zaupati. Resda je oddaja snemana vnaprej, vendar gostje niso pripravljeni, saj ne dobijo vprašanj oziroma smernic pogovora. Seveda se pripravim čisto po novinarsko, vendar priznam, da pogovor pogosto spontano zavije tudi po svoje, gostje s svojimi intimnimi izpovedmi presenetijo, včasih se skupaj smejemo pa tudi razjočemo,« pravi Zvezdana, ki je doslej dobila košarico le od enega povabljenca. Pa še ta jo je zavrnil, ker je za nastop v oddaji pričakoval honorar.



Zvezdana za svoje poslanstvo širjenja ljubezni do življenja izkorišča tudi druge medije, za ženski mesečnik piše kolumne in odgovarja na pisma bralcev, aktivna je na družabnih omrežjih, najbolj pa jo radostijo spontani odzivi gledalcev. Pisma, ki se znajdejo v njenem nabiralniku, neznanci, ki jo na ulici pocukajo za rokav in se ji zahvalijo, ker jim je pomagala razrešiti katero težavo, ali jo poprosijo za vsakdanji nasvet.



»To me osrečuje, zavest, da delam dobro in da ima moje delo učinke. Vem, da me kdo tudi ne mara, ampak nič hudega, pomembno je, da ljudi vznemirim in spodbudim k razmišljanju ali, še bolje, k dejanjem. Hvaležna sem za priložnost, da lahko dajem,« pravi umetnica, ki v življenju igra veliko vlog. Poleg poklicnih, ki se jim povsem posveti, je žena in mama trem sinovom, med prvim in zadnjim je kar 12 let, zato v šali pravi, da materinstva ni nikoli konec, zlasti pa je ženska, ki je končno sprejela samo sebe in točno ve, kaj hoče. Njeno delovanje v družbi jo navdaja z upanjem, da bodo starejše ženske spet dobile vlogo, ki so jo nekoč davno imele, da bodo namreč modre svetovalke in zaupnice. »Želim si, da bi se to spremenilo na vseh področjih. Poglejte primer – zdaj ko kot igralka največ znam in vem, ko je v meni največ življenjskega soka, ni vlog zame,« potarna, ampak le za hip. Pač ni človek, ki bi vekal zaradi izgubljenih priložnosti, temveč vztrajno išče nove.