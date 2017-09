Osem (ne)znanih obrazov z (ne)znanim glasom

Na televizijske zaslone se je vrnila priljubljena oddaja Znan obraz ima svoj glas, v kateri se osem bolj ali manj znanih Slovencev preobrazi v različne slovenske in tuje izvajalce, zmaga pa tisti, ki zbere največ točk. Prva sezona se je začela 30. marca 2014, to jesen pa bomo lahko spremljali že četrto sezono slovenske različice Tu cara me suena španske televizijske hiše Antena 3. Pomembno nalogo ima žirija, ki tekmovalce komentira in ocenjuje, besedo pa imajo tudi gledalci. Stalno komisijo sestavljajo Irena Yebuah Tiran, Tanja Ribič in Gojmir Lešnjak, četrti žirant je vsakič nekdo drug, oddajo pa vodi Denis Avdić. V tokratni sezoni bomo spremljali naslednje tekmovalce: Anino Trobec, Klemna Mramorja, Leo Sirk, Ljubico Špurej, Luko Šeška, Marijana Novino, Mitjo Šinkovca, Niko Zorjan.

Četrta sezona, četrti žirant je vsakič nekdo drug, štirje fantje, štiri dekleta …

Denis Avdić obljublja, da bo nova sezona, kot vse tri prejšnje, polna krohotanja, joka in uživanja ob preobrazbah osmih glasbenikov v domače in tuje zvezde.

Zagotovo bo v nastopih najbolj užival pevec pop glasbe in igralec Luka Sešek, ki se odlično znajde v muzikalih. Spomnimo se ga kot tekmovalca, celo finalista oddaje Slovenija ima talent. Je sin znanega radijca Jureta Seška in zagotovo drži, da se je vrgel po očetu. Trenutno poje v zasedbi Proper, s katero izdajajo balade, ki božajo dušo, in nastopa v muzikalu Mamma mia!, kjer v zboru upodablja Eddieja. Zato lahko pričakujemo sproščene in vrhunske nastope.

Vlogo četrtega žiranta je tokrat zasedel Robert Pešut - Magnifico, slovenski pevec, znan po dokaj nenavadnih besedilih. Tako je na začetku junija letos izdal nov poletni hit z naslovom Cici Mici, ki napoveduje izid albuma Charlatan de Balkan tudi v državah nekdanje Jugoslavije v sodelovanju z založbo Dallas.



Sanjina graja Po prvih odzivih se zdi, da je bila večina razočarana. Zakaj? Razlogov je več (od izbire tekmovalcev do skladb), kritike pa letijo tudi na račun žirantov. Ena od gledalk, Sanja, je tako zapisala: »Glede na lansko oddajo Znan obraz ima svoj glas sem razočarana. Ali nimate pravih pevcev ali pa niste izbrali pravih pesmi zanje. Mislim, da bi tudi žirijo morali zamenjati. Vedno isto, hvalijo po imenu in priimku, ne pa po prikazanem …«