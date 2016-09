Oriana Girotto: rokersko življenje z malim Edvardom

Oriana in Matic sta nam predstavila svoje rokersko družinsko življenje. Foto Peter Irman

Ob takšni harmoniji je povsem razumljivo, da se je tega navzel tudi njun Edvard. Široko je odprl oči in se začudil, kaj počnejo ti strički okoli njegovega vozička, nato pa brezskrbno zadremal nazaj. Ni se pustil motiti, le za stekleničko mleka je med našim ekskluzivnim pogovorom zaprosil v svojem jeziku. Očka ga je vešče in pozorno nahranil, nato je podrl kupček, mi pa smo uživali v iskrenem pogovoru in občudovanju njune družinske sreče.

Oriana in Matic sta se spoznala pred tremi leti in pol. Takrat se ni dolgolasemu kitaristu skupine San Di Ego niti sanjalo, da ga bo prav naša voditeljica osvobodila strahu pred otroki. Ori, kot jo ljubkovalno kličejo prijatelji, je na pragu tridesetih postala prvič mama sina Aleksandra, zato se je sprva malce bala, da pri drugem materinstvu v zgodnjih štiridesetih ne bo pripravljena.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«