Oriana Girotto priskočila na pomoč

Mnogim mladim mamicam v prvih mesecih po porodu primanjkuje energije, a Oriana Girotto zagotovo ni ena izmed teh. Njej materinstvo daje še dodatno moč, pa čeprav od rojstva malega Edvarda niso minili niti trije meseci. V nedeljo smo jo namreč opazili, ko je polna energije in elana po starem mestnem jedru Ljubljane vodila gručo italijanskih turistov. Ob tem se nam je porajalo vprašanje, ali to pomeni, da se je že vrnila na delo. A, kot kaže, temu ni tako: »Ne, nikakor. Kolegu sem priskočila na pomoč. Nisem še pripravljena pustiti svojega otroka in oditi na delo, saj ga polno dojim in me potrebuje skoraj vsako uro.«



Kot nam je pojasnila, je kljub natrpanemu urniku našla nekaj minut časa in priskočila na pomoč prijatelju, za Edvarda pa je medtem poskrbel novopečeni očka.

