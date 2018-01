Organizatorji vabijo k prijavi

Organizator tekmovanja za mistra Slovenije z novim letom začenja iskati novega najlepšega fanta na sončni strani Alp. Eden od slovenskih mladeničev se bo namreč tudi letos pomeril z najbolj postavnimi tekmeci z vsega sveta v Aziji za naziv najlepšega na zemeljski obli. Kdo bo torej tisti, ki se mu bodo odprla vrata na medijsko sceno in v svet modelinga tako doma kot na tujem?

Nad kandidati in iskanjem najlepšega med najlepšimi bo letos bdela ekipa v sestavi fotografinje Ane Gregorič, koreografinje Barbee Šuštaršič, make up artistke Sandre Pranjić ter stilistke Maje Lazar. Kandidati bodo letošnje leto pod budnim ženskim očesom, vajeti namreč prevzema Nina Uršič, dolgoletna dozdajšnja botra in soorganizatorica izbora, odslej pa lastnica licence. Z ekipo priznanih strokovnjakov na različnih področjih bodo med skoraj polletnim izborom na koncu izbrali najboljšega.

»Mister Slovenije kot tekmovanje in izbor že dolgo ni več le stvar lepote, kar potrjujejo tudi kandidati in predvsem finalisti, ki so osvojili lente. Vloženi trud jim prinaša različne možnosti udejstvovanja na različnih področjih tako v letu po zmagi kot pozneje. Spomnimo, Bojan Ilijanič je na tekmovanju Mister International za leto 2011 postal 4. spremljevalec in bil razglašen za best body of the world, poleg dela v manekenstvu in kot vremenar na Planet TV, povrhu pa je tudi uspešen bančnik. Miha Dragoš, ki ga je iz manekenskih voda prav tako zaneslo na male zaslone in smo zanj navijali v oddaji Zvezde plešejo na POP TV, ima narodno-zabavni ansambel Aufbix in dela kot profesor športne vzgoje. Leta 2012 je Marka Šobota pot odpeljala v meko moške mode, Šanghaj, kjer si je ustvaril zavidljivo kariero. Tisto leto je lento najlepšega prejel Matjaž Kumelj, poleg manekenske ga je čakala pevska kariera. Nastopal je v prvi oddaji Znan obraz ima svoj glas ter v najuspešnejšem slovenskem muzikalu Mamma Mia. Postavni Mitja Nadižar si bo zapomnil letnico 2014; po zmagi je bil opažen v tujini, izbrala sta ga Giorgio Armani za Armani Jeans kampanjo ter britanski velikan Asos,« pravi Uršičeva in dodaja, da biti postaven na sončni strani Alp ni slabo.