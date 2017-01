Optimistični Robert Kranjec: v roke ga je vzel Damjan Fras

Slovenski reprezentant v smučarskih skokih Robert Kranjec je novembra prestal operacijo kolena, a se kljub izpuščeni skakalni sezoni ni vdal v usodo. Dan po operaciji je bil že na nogah, nato pa je uspešno prestal še 21 dni dolgo rehabilitacijo. »Nekaj težkih dni je bilo vmes, pa tudi zabavnih,« je povedal. Našemu skakalcu gre na bolje, razkril pa je še, da ga trenutno čaka kar sedem tednov treniranja v fitnesu. Za napredek bo skrbel njegov dobri prijatelj in nekdanji smučarski skakalec Damjan Fras, ki je s Kranjcem, Primožem Peterko in Petrom Žonto leta 2002 tekmoval na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju. Ekipa je takrat osvojila bronasto medaljo, in ne dvomimo, da se bo tudi tokrat Robertu in Damjanu ekipno delo obrestovalo.

