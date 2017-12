Operna pevka s krompirjem in čebulo okrog vratu

»Na odru pred več kot 1000 ljudmi in z orkestrom mora biti moj glas brezhiben,« zaupa Dunya Tinauer, ki kot operna pevka nastopa že 15 let, prav v prazničnih časih pa mora tudi ona biti previdna z glasom. In kakšen recept upošteva v teh mrzlih dneh, da ohrani glasilke zdrave? Tri jedilne žlice soli pomešamo z litrom vrele vode. Nato inhaliramo paro, ki tako nastane. S tem pomirimo in navlažimo razdraženo sluznico, pravi.



Ena možnost je, da si obolelo grlo ovijete z laneno ruto, v katero ste zavili skuto, ki naj ima sobno temperaturo. Čez zavijete še volneno ruto ali šal in pustite delovati čez noč. Druga možnost je obloga z nasekljano čebulo, tretja pa obloga s tremi do petimi kuhanimi zmečkanimi krompirji, oboje seveda prav tako z ruto in šalom. Odločitev, katero od kulinarično zdravilnih možnosti boste izbrali, je seveda vaša. Tisti, ki so jih preizkusili, pravijo, da učinkujejo vse tri.



»Mlačna voda, mlačna voda, mlačna voda! Glasilki sta prekriti s tanko plastjo sluzi, ki se tvori v lažnih glasilkah nad glasilkami. Če smo dehidrirani, se ta sluz ne more tvoriti, kar povzroči drgnjenje glasilk in sčasoma poškodbo. Naše telo mora prejeti od dva do tri litre vode iz hrane in pijače na dan. Če pa je naš glas tudi naš poklic, v delovnem času popijmo vsaj liter vode,« doda Dunya Tinauer, ki jo čakajo praznični koncerti.