Omislil si je  še broške

Samooklicanemu slovenskemu slavčku Damjanu Murku kljub letom na estradi idej še vedno ne zmanjka. Da gre le za samopromocijo, pa je! Eden in edini Damjan, kot si pravi, je namreč znova poskrbel za oboje. Za presenečenje tistih, ki ga imajo radi, in za šok drugih, ki ga ne marajo. Pred dnevi je na svojem facebooku napisal, da lepota pri njem ni naključje, saj si je omislil broške. In kajpak ne kar kakršne koli, ampak s svojo podobo.



»Če sem iskren, ne vem, zakaj se tega nisem spomnil že prej. Ampak očitno vse pride ob pravem času. Sprašujejo me, zakaj sem se odločil za broške. Čisto preprosto! Tako bom še bližje oboževalcem, saj me bodo vedno in povsod lahko nosili s seboj,« pravi. Prepričan je, da se bodo prodajale prav tako dobro, kot se njegovi vsakoletni koledarji.



Menda dobiva veliko elektronskih sporočil z vprašanji, ali ima tudi svoje majice, skodelice, pisala … In je zavihal rokave. Za začetek se je odločil za broške, drugo bo še sledilo.