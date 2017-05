Omar že drugič brez finala: Evo vam nastavljenega zmagovalca, evo vam k****

Omar Naber je včeraj na Evroviziji nastopil znova po 12 letih, ko je prav tako v Kijevu zastopal Slovenijo s pesmijo Stop. Tudi na letošnjem 62. tekmovanju za pesem Evrovizije se mu s skladbo On My Way ni uspelo uvrstiti v sobotni veliki finale.

Pevec se je po porazu zahvalil vsem za podporo in iskreno čestital polfinalistom, svoje pa so povedali tudi gledalci. Nekateri hvalijo njegov nastop in se pritožujejo nad domnevno evrovizijsko kuhinjo, drugi pa bi ga najraje nekam poslali ...

Na facebooku smo naleteli na nekaj hudih odzivov. »Evo vam, RTV, vašega nastavljenega zmagovalca, evo vam k****! Nehajte razmetavati naš denar in ukinite že enkrat to Emo! Ker smešimo sami sebe!« je zapisal ogorčeni bralec.

»Omar je malo zastarel, čeprav prepoznaven. Vokalno je odličen. On je svoje naredil. Na žalost je Evrosong ena sama štala pesmi brez glave in repa, kričanje. Vse pesmi so enake,« se je pridušala Vivjana.

»Če bi tja poslali BQL, bi nam po mojem uspelo. Ampak slovenska strokovna žirija pošlje Omarja, zaradi česar se nam smeji cela Evropa. Bravo!« piše mlada gospodična, ki je očitno oboževalka nesojenih slovenskih evrovizijskih predstavnikov.

»Glavo gor! Za nas si bil najboljši in vemo, da si si zaslužil mnogo več! Nimaš si česa očitati! Podpore imaš veliko in prav ponosni smo na to, kako si nas predstavil. Izbrali smo pravega!« pa so Omarja privrženci bodrili na njegovem profilu.

»Ukradel mi je srce,« pa pravi neka gledalka iz tujine.

@Eurovision @OmarNaber I loved his performance. He has such a strong voice. — Nicoline Nielsen (@Nicoline_KN_) 9 May 2017

»Robbie Williams je našel dolgo izgubljenega brata.«

»Zasluži si je 12 točk!«

Videoclip oficial de Eslovenia con Omar Naber y su tema "on my way" Omar vuelve a Kiev 12 años después #esc2017 pic.twitter.com/A3gKIU6Lql — #TeamLine (@Moreno_smile) 30 April 2017

»Vem svojo pot na WC.«

@Eurovision @OmarNaber I know i'm on my way to the toilet — Samuel Rosén (@SamuelRosn1) 9 May 2017

»Upam da je kupil vstopnico za finale, ker nastopil zagotovo ne bo.«