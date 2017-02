Omar Naber: Zelo nerodna in neprijetna situacija

Kako se začne vaše jutro?



Običajno je to okoli devetih. Prižgem računalnik in ozvočenje, po navadi nastavim radio s klasično glasbo. V mladosti sem je poslušal premalo, zato poskušam to nadoknaditi. Kot glasbenik se lahko iz nje marsikaj naučim.



Katero gospodinjsko opravilo vam je najljubše?



Kuhanje, seveda. Pospravljanje in pomivanje mi ne dišita.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O Emi in svojem nastopu.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



V Moskvi. Z bendom smo se pred kratkim odpravili tja na turnejo, a na prost dan smo se zabavali kot še nikoli. Ko sem se zavedel, kako krasno in složno ekipo imam, sem se v svoji sobi od sreče razjokal.



Ste imeli kdaj težave z oboževalkami?



Skoraj nikoli.



Ste kdaj prejeli nespodobno povabilo, če ste, kako ste se nanj odzvali?



Sprejel ga sicer nisem nikoli, sem se pa vedno lepo zahvalil in ga vzel kot kompliment.



Kaj je vaš največji dosežek v življenju?



Pet posnetih plošč in dejstvo, da živim svoje sanje in se preživljam izključno z glasbo.



Kateremu traču o sebi ste se nazadnje smejali?



Da se spogledujeva z Majo Martino Merljak.



Kaj je tisto, brez česa si ne morete predstavljati življenja?



Brez ustvarjanja. To daje smisel mojemu življenju.



Kaj je bila najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli?



Ko me je bivša punca ujela v objemu z drugim dekletom, ki sem jo objel samo od veselja, da jo vidim po dolgem času. Od besa in ljubosumja mi je do krvi zarila nohte v vrat, kar je videl poln lokal. Zelo nerodna in neprijetna situacija.



Kateri je vaš najljubši spomin iz otroštva?



Solistični pevski nastop na 40-letnici osnovne šole Poljane v Ljubljani, da bi očaral sošolko, v katero sem bil zaljubljen. Imel sem 13 let.



Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?



Nazadnje, ko me je prek družabnega omrežja kontaktiralo neznano dekle, me vprašalo, če poznam določenega fanta, ki sem ga dejansko poznal. Vprašala me je za mnenje o njem, ker je zdaj njen fant in bi rada vedela čim več o njem, če se je kdaj ukvarjal z nelegalnimi posli in če je spal z veliko dekleti. S svojimi vprašanji me je tako šokirala, da sem resnično ostal brez besed. Zamislil sem se, zajel sapo in odpisal samo: 'Ne bi vedel, pa lepo ga pozdravi!'



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Se preseliti v Los Angeles.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Običajno pred spanjem ob pivu pogledam kak dober film.

