Olimpijin vezist je pokleknil

Mladi Olimpijin nogometaš in nekdanji mladinec zagrebškega Dinama Danijel Miškić, ki je zmaje okrepil v sezoni 2016/17, ni le eden najperspektivnejših nogometašev, s katerim imajo branilci veliko težav, temveč tudi pravi romantik.

Razkrinkali so ga v klubu, ko so na spletu objavili fotografijo, pod njo pa zapisali: »Rekla je 'da'!« Miškić je namreč v Benetkah zaročil svoje dekle Mirjano, ta pa je ponosno dvignila roko in pokazala prstan.

Mladima zaljubljencema v življenju želimo vse dobro!