Okradena Mirela?

Mirela Lapanović in njena bela jakna. Foto: Instagram

Mirela Lapanović, ki sodeluje v šovu Pari, se pritožuje, da ji manjkajo oblačila. Pogrešana naj bi bila krznena bela jakna. Z njo se je že pred prihodom v šov fotografirala in to objavila na družabnih omrežjih. Kam je izginila, ni znano.

Slovenka je vest o pogrešani jakni naznanila kmalu po odhodu noseče Miljane Kulić iz šova. Ta je odšla na svobodo in kmalu vstopila v nov šov. V njem pa so sokolje oči gledalcev opazile naslednje naključje: Miljana je v šov vstopila v beli krzneni jakni. Hitro so padle obtožbe, resnica pa bo znana šele, ko se bosta tekmovalki soočili.