Ogorčena: Mirela je bila ponoči pred kamero posiljena

Mirela Lapanović je bila ponoči posiljena, je prepričana avtorica javnega pisma, ki se širi po družabnih omrežjih. Zjutraj je sicer srbska produkcija hiša Happy TV, ki snema resničnostni šov Pari, objavila, da se je Mirela ponoči s sotekmovalcem Milijem kar trikrat predala mesenim užitkom .

V pismu, ki ga lahko v izvirniku preberete spodaj, avtorica, ki se predstavlja kot Ljubičica Cvetič (prevedli bi lahko kot Vijolica Cvetek), trdi, da je bila Mirela tako pijana, da se ni mogla braniti pred Milijem. Opozarja, da je vse to gledala tudi produkcijska ekipa. Mirela se je po besedah avtorice po seksu zaklenila v stranišče, od koder so jo morali izvleči varnostniki, potem ko so vdrli.

Nezavestno naj bi jo odnesli v sobo, potem pa naj bi jo, ko je bruhala, odstranili iz šova in ji nudili pomoč.

Posnetka dogajanja na spletu za zdaj sicer ni mogoče najti.