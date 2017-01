Ogorčena Jadranka Juras: Hvala ti, človek brez vesti!

Jadranka Juras ni le odlična glasbenica, temveč tudi velika borka za pravice živali. Ničkoliko se jih je že znašlo v njenem toplem domu – za vedno ali so tam ostale toliko časa, dokler jim ni Jadranka našla novega doma. Jezna zaradi krivic, ki se v teh zimskih mesecih godijo kosmatincem, je razkrila, da se je pred njenim pragom znašla nebogljena puhasta kepica, stara komaj štiri mesece. »Hvala ti, človek brez vesti, da si mi na dvorišče vrgel majhno muco in jo pustil zunaj na milost in nemilost prometni cesti in minus 8 stopinjam. Drugič vsaj pozvoni, kreten,« je besna Jadranka, ki kosmatinki že išče nov dom, v katerem bo ljubljena in zaželena.

