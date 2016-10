Odvetnik Tine Maze: Želim ji veliko malih Massijev

Lep čas se je ugibalo, ali je med Tino Maze in Andreo Massijem kaj več ali gre le za partnerski odnos vrhunske športnice in vrhunskega trenerja. Ne bi bila prva ne zadnja. Pa je bilo kmalu jasno, da je preskočila iskrica. Tina in Andrea tega niti nista skrivala, nežnostim sta se predajala tudi takrat, ko kamere še niso ugasnile in fotografi še niso pospravili fotoaparatov.

Po navadi pa sta si dala duška poleti, ko sta po napornih sezonah pobegnila na toplo. Tudi na Havajih sta bila. Pričakovati je bilo, da bosta tam celo stopila pred oltar, a se to ni zgodilo. Ne bi bilo presenečenje, če poročni zvonovi njima v čast zazvonijo kmalu. Tina ima danes 33 let, Massi 49.

Mir v Sesljanu



Prvič sta se srečala že leta 2002 na ljubljanski fakulteti za šport. Massi je prišel za kondicijskega trenerja v slovensko žensko smučarsko reprezentanco. Večkrat je v svojih pogovorih spomnil, da mu je v oko padla Tina, po-imenoval jo je kar tigrica. Njen pogled ga je prepričal. Pa danes? Skupaj živita v Gorici, pogosto pa rada zahajata na italijansko obalo, svoj mir najdeta v mestecu Sesljan, kjer si polnita baterije.

Zelo dobro Tino in Andreo pozna priznani zamejski odvetnik Damijan Terpin. Z Massijem sodeluje že od leta 2002. Takrat se je Andrea prijavljal na razpis za delo na Smučarski zvezi Slovenije. »Že takrat mu je smrdelo. Bal se je, da ga bodo prinesli okoli. Spomnim se, kako je prišel do mene. Strah ga je bilo, da mu bodo na razpisu vzeli program, njega pa ne. Prosil me je, naj mu napišem neko pravno potrdilo, da se to prepreči,« se Terpin spomni začetkov sodelovanja z nekdanjim smučarjem in atletom, danes pa učiteljem športne vzgoje.

