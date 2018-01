Zapustil nas je izvrstni igralec Jernej Šugman, v nedeljo, 10. decembra 2017, je preminil za posledicami srčne kapi .



Šugman je za svoje delo v gledališču prejel vrsto nagrad, lani denimo Borštnikovo nagrado za igro za vlogo Ata Ubuja v uprizoritvi Kralj Ubu v izvedbi SNG Drama Ljubljana. Zaigral je tudi v več slovenskih filmih, kot so Zvenenje v glavi, Kratki stiki in Nočno življenje, splošni javnosti pa je posebej znan po vlogah v humorističnih televizijskih nanizankah Teater Paradižnik, Naša mala klinika in Vrtičkarji. Sinhroniziral je tudi več risank, med drugim je posojal glas očiju pujsu v Pujsi Pepi.



»Odra ne morem ločiti od svojega življenja. Oder strašno razkrinkava človeka. Spomnim se, kako je Mile Korun nekoč rekel, da oder iz človeka potegne vse najboljše in vse najslabše. To zelo drži. A gledališče mi je že velikokrat pomagalo. Ko sem bil zasebno v kakšni neprijetni situaciji, sem si nadel kostum in pustil, da je neka druga zgodba šla čezme – tedaj je to delovalo terapevtsko. Še posebej, če sem igral tragedije,« je leta 2013 povedal za Sobotno prilogo Dela.