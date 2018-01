Odmevi brez Tanje Gobec

Novinarka in voditeljica s prvega programa javne RTV Slovenija Tanja Gobec se je po krajši odsotnosti vrnila na male zaslone. Ne glede na to, da je omenjeno bolj prepoznavno novinarko javne televizije že mogoče opaziti v novinarskih prispevkih (videli smo jo v vsaj enem), pa Odmeve še vedno izmenjaje vodi (le) znamenita trojica Slavko Bobovnik, Rosvita Pesek in Igor E. Bergant. Mnogi voditeljico paradne večerne informativne oddaje na prvem programu RTV Slovenija pogrešajo, zato si želijo odgovora, kdaj jo bodo spet lahko videli.

S tem vprašanjem smo se obrnili na njenega delodajalca, iz odgovorov pa lahko sklepamo, da ljubitelji t. i. privijanja gostov svetlolase voditeljice še ne bodo uzrli tako kmalu. »Tanja Gobec se bo po vrnitvi z bolniške odsotnosti v prihodnjih mesecih intenzivno posvečala novinarskemu delu, ki ga je poleg vodenja opravljala ves čas. O vodenju Odmevov se bomo dogovorili v prihodnosti,« so bili kratki s Kolodvorske 2–4.

Spodrsljaj Tanje Gobec, zaradi katerega je za nekaj časa izginila s televizije, se je pripetil oktobra lani. Sporen je bil njen nastop v napovedniku oddaje Odmevi, zaradi česar je o njej in njenem stanju govorila (in sodila) vsa Slovenija. Kaj natančno se je zgodilo tistega usodnega dne, so ugibali mnogi, iz javnega zavoda, kjer je zaposlena, pa so takrat pojasnili, da je bil njen nastop v napovedniku Odmevov posledica osebne stiske in stresa ter da bodo sodelavki ponudili vso potrebno pomoč.