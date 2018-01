Od fanta, ki je živel v skromnih razmerah, do uspeha

Rodil se je 27. novembra 1963 v delavski družini. Ob vstopu v osnovno šolo se je družina preselila z Dolenjskega v Ljubljano, kar je bil zanj velik šok, ki se je poznal tudi na ocenah. Te so se izrazito izboljšale, ko je učiteljica za glasbo opazila in pohvalila njegov šarmantni glas. V srednji zdravstveni šoli, na katero se je vpisal predvsem zaradi obilice deklet, je že odlično brenkal na kitaro, igrati se jo je naučil sam. Z glasbo in pozitivno energijo je po koncu šolanja zabaval paciente na onkologiji, kjer je bil zaposlen sedem let. S skupino Pop Design je začel sodelovati novembra 1989 in v njej ostal do 1995. V šestih letih sodelovanja je skupaj z njimi prejel pet zlatih plošč, dve kompaktni srebrni plošči, dve platinasti zgoščenki in tri srebrne kasete. Leta 1996 je začel solo kariero, pri kateri vztraja do danes.

