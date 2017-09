Očitki Mirelinemu ljubimcu: domači pornič in poskus posilstva

Mirela Lapanović do zdaj ni imela srečne roke pri izbiri življenjskih sopotnikov. Po burnem razmerju z Andrejem je za kratek čas našla svoj raj v objemu sotekmovalca iz šova Pari, a se je ta kmalu spremenil v pravi pekel. Zdaj pa upa, da je končno ujela moškega svojih sanj, poslovneža Dejana Popovića, ki je znan po svojem razkošnem načinu življenja.

A kot kaže, ima tudi njen novi ljubimec za seboj burna ljubezenska razmerja. Srbski mediji so namreč leta 2015 poročali, da naj bi napadel manekenko Anabelo Šćekić. »On je manijak, ki napada ženske, a to sem ugotovila šele, ko sem z njim preživela pravi pekel,« je poročal Kurir. »Vse se je začelo, ko mi je ponudil prevoz do Novega Sada. Delil mi je komplimente in me začel grabiti po oprsju. Zatem je dal iz hlač svoj spolni organ in hotel, da ga zadovoljim,« je za Kurir razkrila Anabela. Popović je za portal vse zanikal in napovedal tožbo zaradi laži. »Predstavlja se kot milijonar, a od mene je zahteval denar za gorivo,« je še dejala in dodala, da želi opozoriti tudi vsa druga dekleta. Šćekićeva je potem vstopila v resničnostni šov Maldivi.

Pada na starlete?

Mirela pa ni edina tekmovalka iz letošnjih Parov, ki mu je grela posteljo. S poslovnežem naj bi bila pred leti tudi Kristina Spremo, ki je s Popovićem celo posnela vroč posnetek. Posnetek iz leta 2013 so celo predvajali v šovu, a je Kristina vztrajno zanikala, da je na posnetkih ona, čeprav je tetovaža razkrivala njeno identiteto.

Ko sta Kristina in Popović končala zvezo, naj bi se ta leta 2014 z njegovim tedaj novim dekletom Anastasijo Buđić stepla v nekem beograjskem lokalu. Omenjene pa niso edine lepotice, ki so mu v preteklosti grele posteljo. Imel je še razmerje z Ružico Veljković, s Snežano Dakić in Tijano Stajšić, pa dodaja Telegraf.