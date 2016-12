Oče in sin Cerar: obožujeta močne ženske

Mira Cerarja starejšega in mlajšega v javnosti ne videvamo pogosto skupaj, zato je bilo toliko lepše, ko smo ju ujeli na koncertu Helene Blagne. Pevka je doživela veliko čast, saj se ne zgodi pogosto, da si nastope naših glasbenikov ogledajo tako visoki politiki. Zanimalo nas je, zakaj sta izbrala prav Heleno, in resnici smo prišli do dna. Oba namreč obožujeta močne, samozavestne ženske, kakršne so tudi njima krojile usodo. Starejši izmed Cerarjev je večji del življenja preživel ob odločni pravnici in neomajni političarki Zdenki, mlajši pa je izkusil moč treh dam, ki so mu popestrile življenje. Še posebej burno razmerje je imel z zadnjo partnerico Vesno Arnšek, ob koncu zveze naj bi moral celo zamenjati ključavnico. Zdaj sta oba z očetom že nekaj časa samska, vsaj uradno, neuradno pa premierju nenehno dvorijo ženske, ki menda niso dovolj močne, da bi mu lahko parirale. Očitno jima je vsaj v glasbenem smislu kos diva Helena, ob kateri sta uživala kot že dolgo ne.