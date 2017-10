Očarala malo občinstvo

Znano je, da so otroci iskreno občinstvo, ki prav nič ne skriva, kadar mu kaj ni všeč, a tudi iskreno pokaže svoje navdušenje. Slednjega niso skrivali ob ogledu predstave Medved in mali režiserke Ivani Djilas, ki je postala najboljša predstava po izboru otroške žirije na letošnjem, že 17. festivala festivalu Zlata paličica.

Ni naključje, da se je src najmlajših gledalcev dotaknila prav simpatična umetnica srbskih korenin. Nekaj zaslug za to, da ve, kaj imajo otroci radi, imata gotovo tudi njena dva mala neugnanca, sinova Ruben in Koljo, ki ju imata s partnerjem, glasbenikom Boštjanom Gombačem. Prisrčna fantka, eden posvojen iz afriške Gane, drugi lasten, sta pri predstavah, ki jih dela za otroke, gotovo mamičin največji navdih in njena najstrožja kritika.

