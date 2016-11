Obsojeni Repić v petek spet pred sodnico, grozijo mu tri leta

Obsojeni Aleksandar Repić, ki zadnje čase s pajdašem Petrom Martićem in (niti ne posebej nedolžnimi) potegavščinami zabava facebook publiko pod imenom Pici in Pero, mora v petek spet pred sodnico. Repić in Martić nista novinca na sodišču , saj sta se prav pred kratkim tam znašla, ker sta obtožena, da sta se pred dobrim letom pred lokalom Top 6 povzpela na policijsko vozilo, po njem hodila in nanj z ostrim predmetom napisala »pi***«. Vse kaže, da bo moral tokrat Repić pred sodnico stopiti brez pajdaša.

Okrajno sodišče v Ljubljani je za 2. december razpisalo predobravnavni narok za Repića pri sodnici Andreji Sajovic, ki mu bo sodila zaradi tatvine. Grozi mu do tri leta zapora, a Repić daje vtis, da ga zadeva ne skrbi. Pravi: »Za petek ne vem, kaj imam. Moram iti v spis pogledat. Verjetno spet neka neumnost in so me po nepotrebnem dali v postopek.«

Repić se je sicer na sodišču znašel tudi po tragični zgodbi iz leta 2008, ko so trije tedanji mladoletniki, med njimi tudi Repić, na bencinskem servisu napolnili enoinpollitrsko plastenko z bencinom, dizlom ali s kurilnim oljem, odšli do barak, kjer je eden od njih – to ni bil Repić – vsebino zlil po uti in z vžigalnikom zanetil požar. Niso pa vedeli, da je bil v baraki moški, ki je umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.