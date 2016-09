Obseden z Erikovimi stopali: Lahko bi jih lizal, vohal ali drk** na njih

»Navajen sem že na vse živo, da dobim v inbox! Različne prošnje, ampak tale je za v Idrijo, res. Ne vem, ali bi se smejal ali jokal,« je na facebooku ogorčen zapisal ljudski zmagovalec letošnjega Big Brotherja, Erik König.

Kot kaže, fant nima oboževalcev samo med dekleti, ampak tudi med fanti. Le da so fetiši in pričakovanja teh, vsaj za normalne ljudi, dobesedno strašljivi. »Bi mi lahko kazal svoja stopala na kamerci? Imam fetiš na njih. Jaz bi si ga lahko drk** na njih, da vidiš, da se ne zajebavam. Prosim, samo na hitro, malo,« je napisal nekdo in za nameček še dodal, da bi se lahko sestala in bi mu za plačilo vohal ter lizal stopala.

In kaj je naredil zvezdnik resničnostnega šova? Poslal mu je svoja stopala, obuta v superge. Domiselno, ni kaj ...