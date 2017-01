Obožujeta vodo

Če je pes zrcalo lastnika, potem to zagotovo velja za radijskega ter televizijskega voditelja Klemna Bučana. Tako kot je za šale Klemen, je očitno tudi njegov pasji tovariš. Zdaj desetletnega maltežana je sicer, kot se šali Klemen, dobil v paketu z dekletom, ampak fanta sta se hitro ujela. Pri Klemnu doma so prej imeli samojeda, tako da je moral preklopiti s 30-kilogramske kepe belih dlak na triinpolkilogramsko kepico. Vse drugo pa je šlo zelo hitro.



Obema je denimo všeč voda, saj Tai uživa v in na njej. Pri tem ima nenavadno in smešno navado. »Ko ga dvigneš nad vodo, lahko tudi samo nad kozarec, začne takoj plavati po zraku, je kar prava senzacija. Z mano je bil tudi na supu. Imel se je nadvse fino, sedel je na njem, veslal sem seveda jaz, on pa je lajal na plavalce in tekmece. Ker sem na njegov račun nabiral všečke na facebooku, se je pred nekaj dnevi odločil za maščevanje. Ko sva ležala na kavču, me je ugriznil v nos, kar se mi bo morda poznalo vse življenje,« se smeje Klemen.



Poleg vode kosmatinec obožuje tudi avto oziroma vožnjo z njim. »Sploh ni pomembno, kdo je za volanom, ampak to, da se pelje. Komaj čaka, ampak je navajen gledati skozi okno. To mu je izjemno všeč, se pa zavedam, da takšno molenje glave iz avta ni ravno varno ter zdravo, zato je večinoma na varnem za zaprtim oknom na zadnjem sedežu. Tako sicer vidi manj, a je manj težav,« še doda.