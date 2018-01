Obletnica smrti: za vedno bo ostal v Saškinem srcu

Saška Lendero je na svojem facebook profilu objavila ganljiv zapis, s katerim se spominja svojega dragega prijatelja in menedžerja Rajka Gregla.

V njenem srcu bo ostal za vedno

»So osebe in so trenutki, ki se zapišejo v srce za vedno! Kot da so nekatera srečanja načrtovana nekje zgoraj ... kar zgodi se! Nekdo stopi v tvoje življenje in veš, da je del tvoje nebesne družine. Dragi Rajko, tako zelo lepo te je bilo imeti za prijatelja in menedžerja ... pa čeprav le za kratek čas! Hvala za tvojo predanost, pripadnost, ljubezen, adrenalin, pogum, pokončnost in poštenost, skrb,« je med drugim zapisala.



Foto: Dejan Javornik



Pevka je pred veliko uspešnico skoraj opustila glasbeno kariero

Preden je Saška spoznala Gregla in njegovo ženo Sabino, je že skoraj obupala nad glasbeno kariero. Zakonca sta jo takrat razbremenila in razdelila delo, da se je lahko končno posvetila glasbi. Kot je takrat zaupala medijem, so v tistem obdobju nastale pesmi Ne grem na kolena, Levinja, Ljubim Cigana Jana, Poco Loco.